“Portakallar” lakabının sebebi belli oldu: Hollanda’nın turuncu tutkusu o isme dayanıyor

Neden turuncu? Neden Portakallar? Hollanda futbolu denince zihnimizde bu meyve canlanıyor.

Bayrağında kırmızı, beyaz ve mavi renkler yer almasına rağmen takımın turuncu ile özdeşleşmesi yıllardır merak konusuydu.

Resmi renklerin dışında kalan bu tercihin sebebi meğer bir meyve değil, Avrupa tarihinin en güçlü hanedanlarından birinin adıymış.

İşte Hollanda'yı ve futbol takımını turuncuya boyayan o tarihi dönüm noktası...

NEDEN TURUNCU?

Dünya futbolunun en ikonik renklerinden biri olan turuncu, Hollanda için bir formadan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Çoğu kişi bu rengin tesadüfen seçildiğini düşünse de, hikaye 16. yüzyıla, "Sessiz William" olarak bilinen William of Orange’a kadar uzanıyor.

Hollanda kraliyet ailesinin soyadı olan "Oranje", Hollandaca’da doğrudan "Turuncu" anlamına geliyor.

Milli takımın bu renkle dünya sahnesine ilk büyük çıkışı ise 14 Nisan 1907’de Belçika’ya karşı oynanan maçla tescillendi.

PORTAKALLAR LAKABININ SEBEBİ

Hollanda kraliyet ailesi Oranje-Nassau hanedanı, turuncu rengi yüzyıllar önce milli bir sembol haline getirdi.

Ancak halk arasında ve dünyada bu durumun "portakal" meyvesiyle ilişkilendirilmesi, kelimenin İngilizce karşılığı olan "Orange"ın çift anlamlılığından kaynaklanıyor.

İngilizcedeki "Orange" kelimesinin hem bir meyveyi hem de rengi temsil etmesi, dünya basınının bu takıma "Portakallar" lakabını takmasına neden oldu.

Bugün bayraklarında kırmızı, beyaz ve mavi olsa da Hollandalılar için bağımsızlığın ve milli gururun rengi hala turuncudur.