Portekiz liginde şampiyon Porto

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.

PORTO, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.

Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.