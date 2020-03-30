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Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü

Çocuğun sedef hastalığı dışında herhangi bir sağlık probleminin olmadığı aktarıldı.

Haber Merkezi |
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Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü

Portekiz'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Vitor Godinho adlı çocuk, Avrupa'da salgına yenik düşen en genç isim oldu. Çocuğun, bağışıklık sistemini zayıflatabilecek olan sedef hastalığı dışında hiç bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi.

2 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Godinho’nun 28 Mart'tan bu yana hastanede tedavi altında tutulduğu aktarıldı.

Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü

“BU KEZ RAKİBİNİ YENMEYİ BAŞARAMADIN”

Vitor'un oynadığı fubol kulübü 'Le Centro Cultural e Recreativo de Maceda' sosyal medyada bir mesaj paylaşarak, "Bu kez rakibini yenmeyi başaramadın. Hepimiz şaşkınız. Rahat uyu şampiyon." ifadelerini kullandı.

Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü

Portekiz'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı yüzü aşmış bulunuyor.

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