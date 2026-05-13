Portekiz'de hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’tan güzel haber

Ekranların yeni yüzlerinden 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle ölüm tehlikesi atlatmıştı.

Annesinin işi dolayısıyla Lizbon'da bulunan Çubuk, konakladığı otelde aniden fenalaşmıştı.

SPOR SALONUNDA FENALAŞTI

Kalbinin durduğu belirlenen oyuncuya ilk müdahale, spor salonunda yapılmıştı. Ardından kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan sevindiren haber bugün geldi. Ünlü oyuncu, hastane odasından paylaşım yaparak hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bir kez daha bilgi verdi.

Operasyon geçirdiğini açıklayan oyuncu Çubuk, "Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese de bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.