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Poşet kullanımında düşüş var

5 büyük zincir markette poşet tüketiminin, yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında azaldı.

AA | 15.04.2019 - 02:17..
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından Dalaman ilçesinde düzenlenen "Çevre, Kıyı Alan Yönetimi, Sıfır Atık Çalıştayı" açılışındaki konuşmasında, denizleri korumak ve kollamanın görevleri olduğunu ifade etti.

POŞET KULLANIMINDA %75 AZALMA

Denizlerde 2050'de balıktan çok plastik olacağına belirten Birpınar, plastiğin her türlü hastalığın da sebebi olacağını aktardı.
Ülke olarak poşet kullanımında çok önemli mesafeler katetmeye başladıklarına işaret eden Birpınar, "Yaptığımız istatistikler ve şu anda net gelen resmi verilere göre 5 tane büyük zincir market geçen sene ocak ve şubat aylarında yani iki ayda 600 milyon adet poşet tüketmiş. Bu sene poşet paralı olduğu için aynı dönemde 5 zincir markette poşet kullanımı 150 milyona düşmüş. Yani yüzde 75 başarı var. Onun için vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Projesi çığ gibi büyüyor ve dünyaya yayılıyor." dedi.

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