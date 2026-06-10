Prefabrik gökdelen sistemi kurdular: 56 katı lego gibi üst üste koydular

Singapur'da hayata geçirilen Avenue South Residences projesi, yüksek katlı yapıların inşasında yeni bir dönemin habercisi.

Yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki iki kule, geleneksel yöntemlerden farklı olarak fabrikada hazırlanan üç boyutlu daire modüllerinin şantiyede bir araya getirilmesiyle yükseliyor.

Projede kullanılan PPVC (Ön Üretimli ve Ön Tamamlamalı Hacimsel İnşaat) sistemi sayesinde dairelerin önemli bir bölümü fabrika ortamında tamamlanıyor.

Duvarları, pencereleri, elektrik tesisatı, banyo ve mutfak ekipmanları hazır halde üretilen modüller daha sonra şantiyeye taşınıyor ve dev vinçlerle yerlerine yerleştiriliyor.

Katlar hazır gelip yerleştiriliyor

Yetkililere göre modüllerin yaklaşık yüzde 80'i fabrika ortamında hazırlanıyor. Böylece hem kalite kontrolü daha kolay sağlanıyor hem de sahadaki inşaat faaliyetleri önemli ölçüde azalıyor.

Uzmanlar, yöntemin geleneksel inşaat süreçlerine göre daha az iş gücü gerektirdiğini, gürültü ve inşaat atığını azalttığını belirtiyor.

Singapur Yapı ve İnşaat Kurumu (BCA) ise sistemin verimliliği yüzde 40'a kadar artırabileceğini ifade ediyor.