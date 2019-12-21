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Prens Harry, Noel Baba oldu

Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile Noel tatilini kraliyet ailesinden uzakta geçiren Prens Harry, Noel Baba kılığına girerek çocuklara mesaj gönderdi.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 13:42..
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Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet görevlerine verdikleri altı haftalık arayı Kanada’da değerlendiriyor.

PRENSLE TANIŞTIĞI YERE GİTTİ

Noel’i İngiltere’de geçirmeyen kraliyet çifti, sekiz aylık oğulları Archie ile birlikte adreslerini belli etmeden tatil yapıyor. Rol aldığı Suits dizisinin çekimleri için yedi yıl boyunca Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan, hatta Prens Harry ile de aynı şehirde tanışan Meghan Markle, Noel tatilini annesi ve arkadaşlarıyla geçiriyor.

Prens Harry, Noel Baba oldu

İNGİLİZ ORDUSU ASKERLERİNİN ÇOCUKLARI İÇİN YAPTI

Tatil nedeniyle uzun zamandır görüntü vermeyen ve haklarında haber yapılmayan kraliyet çifti, yeni bir videoyla gündemde. Prens Harry, Noel Baba kostümüyle kamera karşısına geçti ve İngiliz Ordusu askerlerinin çocukları için bir Noel mesajı verdi.

Prens Harry, Noel Baba oldu

"HO HO HO" DİYEREK AÇTI

Videolu mesaj, İngiltere’de Scotty's Little Soldiers adlı, ebeveynini kaybeden asker çocuklarına yardım eden kuruluşun düzenlediği Noel partisinde gösterildi. Prens videoyu, klasik Noel Baba gülüşüyle, “Ho ho ho” diyerek açtı. Prens, “Evet, bir ebeveyni kaybetmek inanılmaz derecede zor ama her birinizin birbirine yardım edeceğini, önünüzde harika bir gelecek olacağını ve harika bir Noel geçireceğinizi biliyorum.” dedi.

Prens Harry, Noel Baba oldu

"İNANILMAZ DERECEDE GÜÇLÜ OLDUĞUNUZU BİLİYORUM"

Mutlu yıllar dileyen Harry “Sizi etrafa bakmanız ve bir ailenin parçası olduğunuzu fark etmeniz için cesaretlendirmek istiyorum. Birkaç yıl önce bazılarınızla tanıştım ve nasıl inanılmaz derecede güçlü olduğunuzu biliyorum. Ebeveynleriniz asla unutulmayacak, sizler asla unutulmayacaksınız. Buradan kocaman bir gülümsemeyle ayrıcalacağınızı umuyor ve biliyorum. Harika bir Noel ve mutlu yıllar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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