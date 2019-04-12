Prens Harry ve Markle'dan yeni karar

İngiltere Prensi Harry, ABD'li ünlü oyuncu Meghan Markle ile 19 Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. Meghan Markle ise şu an 8 aylık hamile.

DOĞUM HABERİNİ DUYURMAYACAKLAR

Genç çift, ilk bebekleri ile ilgili ilginç bir karar aldı. Bu karara göre; Prens Harry ve Markle; ilk bebeklerinin doğum haberini halka duyurmayacakları açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kraliyet'in resmi hesabı olan 'Sussex Royal'da, "Majesteleri, bebeklerinin gelişine ilişkin planları korumaya yönelik kişisel bir karar aldı. Sussex Dük ve Düşesi, heyecan verici haberleri yeni bir aile olarak ve özel olarak kutlama fırsatına sahip olduklarında herkesle paylaşmayı dört gözle bekliyorlar." ifadelerin kullanıldı.