taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7647
Euro
6.5252
Altın
1291.375
Borsa
95516.02
Gram Altın
240.081

Prens Harry ve Markle'dan yeni karar

Genç çift, ilk bebeklerinin doğum haberini halka duyurmayacak.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 16:28..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İngiltere Prensi Harry, ABD'li ünlü oyuncu Meghan Markle ile 19 Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. Meghan Markle ise şu an 8 aylık hamile.

Prens Harry ve Markle'dan yeni karar

DOĞUM HABERİNİ DUYURMAYACAKLAR

Genç çift, ilk bebekleri ile ilgili ilginç bir karar aldı. Bu karara göre; Prens Harry ve Markle; ilk bebeklerinin doğum haberini halka duyurmayacakları açıkladı.

Prens Harry ve Markle'dan yeni karar

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kraliyet'in resmi hesabı olan 'Sussex Royal'da, "Majesteleri, bebeklerinin gelişine ilişkin planları korumaya yönelik kişisel bir karar aldı. Sussex Dük ve Düşesi, heyecan verici haberleri yeni bir aile olarak ve özel olarak kutlama fırsatına sahip olduklarında herkesle paylaşmayı dört gözle bekliyorlar." ifadelerin kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

504
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

753
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

1135
Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

478
Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

410
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir