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Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

Bugün itibarıyla resmen kraliyet görevlerini sonlandıran Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet üyeleri olarak son paylaşımlarını sosyal medyadan yaptı.

Haber Merkezi |
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Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

Kraliyet görevlerini bırakma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, bugün itibarıyla resmen kraliyetten ayrılıyor.

Sussex çifti, “SussexRoyal” adlı Instagram hesaplarından kraliyet unvanıyla son paylaşımlarını yaparak, teşekkür etti.

Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

"BİRBİRİMİZİ YÜKSELTEBİLİRİZ"

Meghan Markle ve Prens Harry paylaşımlarında, “Hepimizin hissedebileceği gibi, şu anda dünya olağanüstü derecede kırılgan dönemden geçiyor. Yine de her insanın şimdi dünyada görüldüğü gibi, ailelerimizde, toplumlarımızda ve ön sırada bulunanlarda bir fark yaratma potansiyeline ve fırsatına sahip olduğundan eminiz. Birlikte bu umudu gerçeğe dönüştürmek için birbirimizi yükseltebiliriz.” dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

"BİZİ GÖREMESENİZ DE ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR"

“Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak.” diyen kraliyet çifti, “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor.” ifadelerini paylaştı.

Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

"HARİKAYDINIZ"

Megan ve Harry, "Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız. O zamana kadar lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın.” sözleriyle mesajını tamamladı.

Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

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