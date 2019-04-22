Dünyanın ve İngiltere'nin en dikkat çekici kardeşlerinden biri olarak bilinen Prens William ve Prens Harry'e nazar değdi. Prens kardeşler, eşleri yüzünden dargın...

MARKLE KRALİÇE'NİN DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

İngiltere tahtının ikinci varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'in doğum günü ve Paskalya kutlaması için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sussex Dükü Prens Harry de etkinliğe 8 aylık hamile eşi Meghan Markle olmadan katıldı.

Prens kardeşlerin arası bozuldu VİDEO



PRENS WİLLİAM BAŞINI ÇEVİRDİ

Burada dikkat edici bir detay da yer aldı. Prens Harry'nin geldiğini gören Prens William, kardeşinin yüzüne bakmadı ve Harry'yi görmezden gelmeyi tercih etti.

Prens Harry ise Kate Middleton'a dönerek espri yaptı, ancak Prens William kardeşini pek de umursamayarak başını çevirdi.

ELTİLERİN KAVGASI BÜYÜDÜ

Bilindiği gibi Kate Middleton ile Meghan Markle'ın arası iyi değil. İkilinin arasının bozuk olduğu haberi İngiliz medyasının gündemini oldukça uzun bir süredir meşgul ediyor. İkilinin birbirini kıskandığı, kavga ettiği ve artık konuşmadığı bilgisi ise kulislerde dolaşıyor.

PRENS HARRY VE MARKLE SÜRGÜNE GÖNDERİLECEK

Ayrıca tüm İngiliz Kraliyeti kanunlarını çiğneyen Markle ve Prens Harry'nin Saray'dan uzaklaştırılacağı da gelen dedikodular arasında.

Genç çifte önce Avustralya'nın Sussex şehrine taşınmaları teklif edildiği, ancak çiftin kabul etmediği belirtildi. Saray yetkilileri, şimdi de Afrika'ya gitmeleri için öneride bulunacak.