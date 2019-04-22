taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8307
Euro
6.5615
Altın
1275.6
Borsa
96161.25
Gram Altın
239.259

Prens kardeşlerin arası bozuldu

Prens Harry ve Prens William'ın eşleri yüzünden aralarında tartışma çıktı. İki kardeş bir süredir birbirleriyle konuşmuyor.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 16:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın ve İngiltere'nin en dikkat çekici kardeşlerinden biri olarak bilinen Prens William ve Prens Harry'e nazar değdi. Prens kardeşler, eşleri yüzünden dargın...

Prens kardeşlerin arası bozuldu

MARKLE KRALİÇE'NİN DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

İngiltere tahtının ikinci varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'in doğum günü ve Paskalya kutlaması için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sussex Dükü Prens Harry de etkinliğe 8 aylık hamile eşi Meghan Markle olmadan katıldı.

Prens kardeşlerin arası bozuldu VİDEO

Prens kardeşlerin arası bozuldu

PRENS WİLLİAM BAŞINI ÇEVİRDİ

Burada dikkat edici bir detay da yer aldı. Prens Harry'nin geldiğini gören Prens William, kardeşinin yüzüne bakmadı ve Harry'yi görmezden gelmeyi tercih etti.

Prens Harry ise Kate Middleton'a dönerek espri yaptı, ancak Prens William kardeşini pek de umursamayarak başını çevirdi.

Prens kardeşlerin arası bozuldu

ELTİLERİN KAVGASI BÜYÜDÜ

Bilindiği gibi Kate Middleton ile Meghan Markle'ın arası iyi değil. İkilinin arasının bozuk olduğu haberi İngiliz medyasının gündemini oldukça uzun bir süredir meşgul ediyor. İkilinin birbirini kıskandığı, kavga ettiği ve artık konuşmadığı bilgisi ise kulislerde dolaşıyor.

PRENS HARRY VE MARKLE SÜRGÜNE GÖNDERİLECEK

Ayrıca tüm İngiliz Kraliyeti kanunlarını çiğneyen Markle ve Prens Harry'nin Saray'dan uzaklaştırılacağı da gelen dedikodular arasında.

Genç çifte önce Avustralya'nın Sussex şehrine taşınmaları teklif edildiği, ancak çiftin kabul etmediği belirtildi. Saray yetkilileri, şimdi de Afrika'ya gitmeleri için öneride bulunacak.

Prens kardeşlerin arası bozuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

634
Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

888
Osman Pamukoğlu partisini kapattı

Osman Pamukoğlu partisini kapattı

142
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

140
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

171
Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

557
Ahmet Kural'ın açıklaması

Ahmet Kural'ın açıklaması

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir