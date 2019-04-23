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Prens Louis 1 yaşında

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Kate Middleton'un oğlu, 1 yaşına girdi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 14:29..
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İngiltere tahtının beşinci varisi olarak dünyaya gelen Prens Louis'ten, 1 yaş pozu geldi. Prens'in birinci yaşına özel fotoğrafları, Kensington Sarayı'nın resmi Instagram hesabından paylaşıldı.

Prens Louis 1 yaşında

MİDDLETON'IN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Kate Middleton'un Norfolk'taki evlerinde fotoğraflarının çekildiği ve hatta Middleton'ın, Prens Louis'in çektiği fotoğraflarını kamuoyuna servis edildiği açıklandı.

PRENS'İN KAZAĞI REKOR KIRDI

Ayrıca Prens Louis'in giydiği kazak, İngiltere'de ünlü bir firmaya ait. 35 sterlinlik, yani yaklaşık 265 liralık kazak, 3 saat içinde hemen tükendi.

Prens Louis 1 yaşında

Prens Louis 1 yaşında

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