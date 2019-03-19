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Prens Selman zor günlerden geçiyor

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın güvenini zedeleyen Prens Selman'ın ekonomik konularda karar vermesinin önüne geçildi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 07:51..
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Prens Selman zor günlerden geçiyor

The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son iki haftadır üst düzey hükümet ve diplomatik toplantılara katılmadığına dikkat çekti.

Guardian'ın iddiasına göre Prens Selman'ın ekonomik konulardaki bazı yetkileri elinden alındı.

"KABİNE TOPLANTISINA KATILMADI"

Gazetenin haberinde, "Geçici de olsa, Veliaht Prensi Muhammed'in yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik kararın geçen hafta içerisinde babası Kral Selman tarafından üst düzey bakanlarla yapılan toplantıda açıklandığı anlaşılıyor. Kral'ın Prens Muhammed'den kabine toplantısını katılmasını istediğini ancak Prens'in gelmediği söyleniyor" ifadeleri yer aldı.

Prens Selman zor günlerden geçiyor

YURT DIŞINA DANIŞMANI GİDECEK

Yurt dışı ziyaretlerine katılamayan Kral Selman'ın yerine danışmanlarından Musaid el Ayban'ın katılacağı ifade edildi.

Guardian, Kral Selman ile oğlu Prens Muhammed arasındaki ilişkilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirtti.

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