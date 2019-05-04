Prens Wiliam ve Middleton, ailelerini genişletecek

Son zamanlarda İngiltere Kraliyeti'nde, dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. İlk önce Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattığı, ardından da Prens Harry ile kardeşinin arasının bozuk olduğu haberleri gündemi meşgul etti.

'INSTAGRAM'DAN TAKİBİ BIRAKTILAR' İDDİASI

Hatta geçen hafta Instagram'da Prens William- Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle'ın birbirlerini takipten çıkardığı iddia edilmişti.

DÖRT ÇOCUKTA KARAR KILDILAR

Bu hafta ise Prens William ve Kate Middleton'un, bir çocuk daha istedikleri belirtildi. İngiliz basınında dolaşan haberlere göre Middleton, Kraliçe Elizabeth'in yolundan ilerleyerek dört çocuk yapacak.

MİDDLETON HAMİLELİĞE HAZIR

Ayrıca Dailymail'de yer alan haberde; Kate Middleton'un, önceki hamileliklerinde yaşadığı sıkıntıyı yaşamak istemediği ve bu yüzden de hazırlık süreci geçirdiği belirtildi.