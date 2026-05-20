Prens William İstanbul'da! UEFA finalinde görüntülendi
Galler Prensi William, desteklediği Aston Villa’nın 20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini izlemeye geldi. Prensin maç izlediği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Futbolun kalbi İstanbul'da atıyor...
Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya.
Mücadeleyi milyonlarca kişi takip ederken, tribünlerde bir isim dikkat çekti.
Final karşılaşmasını tribünden takip eden Galler Prensi William, kameralara yansıdı.
İngiliz futboluna olan yakın ilgisiyle bilinen prensin, Aston Villa’ya destek verdiği biliniyor.
Karşılaşma boyunca oldukça heyecanlı olduğu görülen Prens William’ın tribündeki anları taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde prensin maçın kritik pozisyonlarında büyük heyecan yaşadığı görüldü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi