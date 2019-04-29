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Prens William'a bebek sorusu

Prens William'a kardeşi Prens Harry'nin bebeğinin ne zaman doğacağı soruldu.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 18:36..
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Yeni Zelanda'da Anzak Günü etkinliklerine katılan ve hala orada bulunan Prens William, yine bir etkinlik sırasında kameralara yansıdı.

Prens William'a bebek sorusu

PRENS'E BEBEK İLE İLGİLİ SORU SORULDU

İngiltere Kraliyeti'nin ikinci varisi konumundaki Cambridge Dükü Prens William'a kardeşi Prens Harry'nin bebeğinin dünyaya gelip gelmediği ve ne zaman dünyaya geleceği ile ilgili bir soru soruldu.

Prens William'a bebek sorusu VİDEO

"SİZ BENDEN ÖNCE ÖĞRENİRSİNİZ"

Prens William'ın cevabı ise oldukça ilginç oldu. Prens, "Telefonum üstümde değil. Hiçbir fikrim yok. Bu gidişle siz benden önce öğreneceksiniz." dedi.

Önceki gün İngiltere'de Meghan Markle ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmış ancak Sussex Düşesi'nin henüz doğum yapmadığı belirtilmişti.

Prens William'a bebek sorusu

PRENS YIL DÖNÜMÜNDE EŞİNDEN AYRI

Bu arada Prens William ve eşi Kate Middleton'ın evliliklerinin sekizinci yıl dönümü.

Prensin bu sene yıl dönümünü eşinden ayrı geçirmesi çiftin küskün olduğu iddialarını da kuvvetlendiriyor. İngiliz basınında Prens William'ın daha önce eşini en yakın arkadaşıyla aldattığı ifade edilmişti.

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