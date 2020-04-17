taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9278
Euro
7.5239
Altın
1708.39
Borsa
96249.09
Gram Altın
382.142
Bitcoin
48800.17

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır

Koronavirüs tedavisinde aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ercument Ovalı, çalıştıkları ilacın adını açıklarken, klinik testlere hazır olduğunu belirtti.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan için tarih vermişti.

Ercüment Ovalı aşı testine başladı

"DORNAZ ALFA ACİLEN KLİNİK TESTLERE ALINMALI"

Aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık, ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir.  İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, virüs için tarih verdi
Prof. Dr. Ateş Kara, “Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak, mayıs sonu haziran başı gibi dönebiliriz.” dedi.
Michigan'da korona önlemlerine tepki
ABD'nin Michigan eyaletinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, eyalet Valisi Gretchen Whitmer ve aşırı sağcı grupları karşı karşıya getirdi.
Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 17 bin 920 oldu
Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
145
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye
2
ABD, Çin'e karşı 'caydırıcılık inisiyatifi' kuracak
ABD, Çin'e karşı 'caydırıcılık inisiyatifi' kuracak
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir