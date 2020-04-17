Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan için tarih vermişti.

Ercüment Ovalı aşı testine başladı

"DORNAZ ALFA ACİLEN KLİNİK TESTLERE ALINMALI"

Aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık, ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"