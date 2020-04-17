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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Ünlü Profesör Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle 85 yaşında hayatı kaybetti.

Haber Merkezi |
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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sağlık camiasının acı günü...

Koronavirüs nedeniyle bir ünlü hekim daha hayatını kaybetti.

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, ölümcül virüse yenik düştü.

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İLK BÖBREK NAKLİ OPERASYONU YAPAN EKİBİN BAŞINDAYDI

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.

Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.

PROFESÖR DR. SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamalayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.

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