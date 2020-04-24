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Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

Kayseri Erciyes Üni. Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm’ü, arayan telefon dolandırıcıları, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğine seçildiğini söyleyerek bağış yapmasını istedi.

İHA |
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Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

Koronavirüs salgını nedeniyle memleketi Trabzon’un Tonya ilçesine gelen Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm’ü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıttı.

Üzüm’e 22 bin TL'lik maaş vaat eden ve evrak hazırlamasını isteyen dolandırıcılar, şehit ya da gazi ailelerinin hesabına da bağış yapmasını talep etti.

Kendisine bağış yapması için hesap numarası da iletilen Üzüm, durumdan şüphelenerek, bakanlığa ulaştı.

Dolandırılmak istendiğini anlayan Üzüm, polise giderek şikayetçi oldu.

Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

"İNANMIŞIM GİBİ DAVRANDIM, TUZAĞA DÜŞMEDİM"

Dolandırıcılarının tuzağına düşmeyen Prof. Dr. Kazım Üzüm, "Kendini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıtan kişi, şahsımı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna almak istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum, ‘çok yararlı olacağımı’ söyledim. Bunun üzerine ertesi gün sekreterine söyleyeceğini ve beni Bilim Kurulu üyeliğine aldıracağını söyledi. Ertesi gün sekreteri beni aradı; beni Bilim Kuruluna alacaklarını, bunun için 22 bin lira maaş alacağımı, yalnız bir bağış yapmam gerektiğini iletti. Bu bağış işi gündeme gelince, bunun bir normal prosedür olmadığını anlayıp, sanki inanmışım gibi davranarak 'tamam' dedim. 'Parayı bulamıyorum, siz benim maaşımı yatırın, ben o zaman ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim' diye söyledim" dedi.

Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

"BANA ZARAR VERMEDİLER AMA BAŞKALARINA VEREBİLİRLER"

Dolandırıcıların bulunması temennisinde bulunan Prof. Dr. Üzüm, "Olaydan sonra emniyete geldim, görevli arkadaşlara, yaşadığım olayı anlatıp, tutanak altına aldırdım. Beni arayanlar, dolandırıcılığa teşebbüs ettiler. Özellikle istediğim şey; bu suç örgütünün çökertilmesi, başkalarının dolandırılmasının önlenmesidir. Bana bir zarar veremediler ama başkalarına bu zarar dokunabilir, dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

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