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Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan İran'a yakın Haşdi Şabi taraftarlarının tamamının, bölgeden çekildiğini duyuruldu.

AA | 02.01.2020 - 09:03..
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Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını açıklamasının üzerine Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan İran'a yakın Haşdi Şabi taraftarlarının tamamının, bölgeden çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, gösterilerin son bulduğu ABD Büyükelçiliği'nin güvenliğinin de Iraklı güçler tarafından sağlandığı belirtildi.

TÜM KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise tüm konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

HİZBULLAH TUGAYLARI ÇAĞRIYI REDDETMİŞTİ

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri" çağrısı yapmış, ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları bu çağrıyı reddederek, alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

IRAK BAŞBAKANI "ÇEKİLİN" DEMİŞTİ

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarına ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden acilen çekilmeleri çağrısında bulunmuştu.

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

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