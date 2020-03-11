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Provokatif İdlib paylaşımlarına soruşturma

Sakarya'da, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA | 11.03.2020 - 07:46..
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik rejim güçlerince gerçekleştirilen saldırıda askerlerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan, birlik ve beraberliği bozma amaçlı paylaşımların tespitine yönelik çalışma başlattı.

20 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Ekipler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı, devlet büyüklerine hakaret içerikli" paylaşımlar yapan sosyal medya hesabı kullanıcısı 20 kişi hakkında yasal işlem uyguladı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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