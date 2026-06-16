Psikolog Tuna Tüner yorumladı: Aşk acısı nasıl geçer

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Ensonhaber yeni içerikleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Birbirinden özel içeriklerine Ensonhaber bir yenisini daha ekledi...

Psikolog Tuna Tüner, insan ilişkilerinden psikolojiye, kişisel gelişimden hayatın içindeki görünmeyen dinamiklere kadar merak edilen konuları Ensonhaber ekranlarında değerlendiriyor.

Tüner, yayımlanan ilk programında aşk acısı çekenlere bazı tavsiyeler verdi ve şöyle dedi;

"AYRILIKLA BERABER KESİNTİLER OLUR"

"Tabii burada ayrılıkla beraber çok ciddi bir kesinti olur. Nedir bu? Sevgi nesnesine olan kesinti başlar.

İkincisi, alışkanlıklarla ilgili beyin kimyası ve biyolojik olarak birtakım sıkıntılar baş göstermeye başlar.

Serotonin ve dopamin dengelerinde değişim olur ve kişi hakikaten titremeli, kaygılı, ağlamalı, duygusal olarak zor bir sürece girer.

"YAŞ ARTTIKÇA SÜREÇ ZORLAŞIR"

Her bağı yitirdiğinizde bu süreç tekrarlar. Yaş arttıkça süreç zorlaşır. Dolayısıyla aşk acısı dediğin şey neredeyse hani şair de diyor ya “ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi.” Bir manada biyolojik olarak baktığında ölüm deneyimine yakın bir şeydir.

"O ACI ATILMAZ"

Ama şimdi bu tatlı su balığı zamanında dünyasında şunu diyemem; aman aşk acısı çok saçma bir şey, sakın kimseye aşık olmayın, siz kendi hayatınıza bakın, efendime söyleyeyim ne gerek var acı çekmeye bu hayatta, biz mutlu olmaya geldik…

Çok anlamsız ve saçma bir durum oluyor. O acı atılmaz.

"BU YAS TUTULMALI"

Bunu yaşayacak, bu yas tutulacak. Yas tutuldukça geçen bir şey. Yası ertelemek diye bir şey yoktur. Çok kısa süreli bir erteleyebilirsin.

"YAS TUTULMALI, YENİDEN SEVMEK İÇİN"

Çok önemli bir şey vardır hayatında, bir süre erteleyebilirsin. Yas tutulmalı, hatta onurlandırılmalı ki yeniden sevebilmek için."