Psikologlar açıklıyor: Küçük detayları hatırlayanlar sadece düşünceli değil

Günlük koşturmaca içinde bir arkadaşınızın evcil hayvanının adını, sizin için önemli bir tarihi ya da haftalar önce laf arasında kurduğunuz bir cümleyi hatırlaması ilk başta basit bir nezaket veya güçlü bir hafıza işareti gibi görünebilir.

Ancak psikoloji bilimi, bu durumun göründüğünden çok daha derin anlamlar taşıdığını ortaya koyuyor.

Ruh sağlığı uzmanları, başkalarına ait küçük detayları hafızada tutma alışkanlığının, yalnızca kibar bir kişilik yapısını değil; yüksek bir duygusal zekayı ve gelişmiş bir empati yeteneğini sembolize ettiğinde birleşiyor.

Sosyal ilişkileri nasıl güçlendiriyor?

Psikoloji uzmanlarına göre, bir başkasının hayatına dair ilk bakışta önemsiz görünen bilgileri kaydetmek; aktif bir dinleme becerisi, samimi bir ilgi ve güçlü bir gözlem yeteneği gerektiriyor. Çoğu insanın gözünden kaçabilecek ayrıntıların akılda tutulması, o sırada yapılan konuşmanın dinleyici için gerçekten değerli olduğunu kanıtlıyor.

Bu zihinsel süreç, doğrudan empati ve karşısındakinin ihtiyaçlarını doğru analiz edebilme becerisiyle çalışıyor. Uzmanlar, küçük detayları hatırlayan kişilerin çevrelerine doğal bir yakınlık, içtenlik ve değer verilme hissi aşıladığını, bunun da ikili ilişkilerde güveni inşa eden en temel unsurlardan biri olduğunu vurguluyor.

Bu kişilerin öne çıkan 5 ortak özelliği

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, başkaları hakkındaki detayları unutmayan kişilerin şu ortak karakteristik özelliklere sahip olduğunu gösteriyor:

Çok güçlü bir dinleme becerisine sahiptirler. Sadece kelimeleri değil, anlatılmak isteneni duyarlar.

Duygusal yönlere odaklanırlar. Konuşmaların ardındaki hisleri ve psikolojik ipuçlarını yakalarlar.

Samimi bir merak duyarlar. Karşılarındaki insana ve onun deneyimlerine yapmacıklıktan uzak bir ilgi beslerler.

Kolayca güven bağı oluştururlar. İnsanlar bu kişilerin yanında kendilerini güvende hisseder.

Çevrelerindeki insanların ruh hallerine ve ihtiyaçlarına karşı duyarlıdırlar.

Empati, doğru bilgiyi hafızaya kaydediyor

Psikologların üzerinde en çok durduğu konulardan biri de hafıza ile empati arasındaki bu organik bağ. Bir kişi kendisini karşısındakinin yerine koyabildiğinde (empati kurabildiğinde), normalde önemsiz görülebilecek ayrıntılar onun zihninde otomatik olarak "önemli veri" statüsüne geçiyor. Başkalarının deneyimlerine gerçekten ilgi gösteren insanlar, sohbet sırasında dikkatlerini daha iyi topluyor, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşıyor ve aldıkları bilgiyi beyinde daha kalıcı bir şekilde işliyor.