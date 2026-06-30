Psikoloji açıklıyor: Dağınıklığın arkasında yatan sebep bu olabilir

Evinizdeki dağınıklık sizi rahatsız ediyor ama bir türlü toparlamaya başlayamıyor musunuz?

Pek çok kişi bu durumu sadece üşengeçlik olarak görüp kendini suçlar.

Ancak bilim dünyası, evimizdeki ortamın aslında zihnimizin bir yansıması olduğunu ve burada yaşanan zorlukların aslında yürütme işlevleri dediğimiz bilişsel süreçlerle doğrudan bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Neden toparlayamıyoruz?

Uzmanlara göre dağınıklıkla başa çıkamamak, aslında görevi başlatma, plan yapma veya öncelik belirleme gibi süreçlerde yaşanan bir zorlanmanın göstergesi olabilir.

Yani sorun, kişinin düzeni sevmemesi değil, beynin karmaşık işleri sıralayıp hayata geçirme aşamasında zihinsel bir sürtünme yaşamasıdır.

Bu durum, kişinin tembel olduğunu değil, o anki yaşam bağlamında kendini düzenlemekte zorlandığını gösterir.

Dağınık oda, stresli zihin

Bilimsel araştırmalar, fiziksel ortamımızla psikolojik sağlığımız arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu kanıtlıyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, kaotik bir ev ortamının stres seviyesini yükselttiğini ve olumsuz duyguları tetiklediğini ortaya koydu.

Bir başka deyişle, dağınıklık hem stresin bir sonucu olabiliyor hem de bu stresi daha da besleyen bir kısır döngü yaratabiliyor.

Çocukluktan gelen alışkanlıklar

Ev işlerine katılan çocuklarda yürütme becerilerinin daha gelişmiş olduğu gözlemlenmiş. Çünkü ev işi dediğimiz şey aslında bir planlama, hafızada tutma ve öz kontrol egzersizidir.

Bu yetileri küçük yaşta öğrenemeyen veya günlük hayatın yoğunluğunda bu becerileri sürdürmekte zorlanan yetişkinler için, düzeni korumak da oldukça yorucu bir göreve dönüşebiliyor.