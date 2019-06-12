Psikoterapi nedir

Psikoterapi sırasında, ruhsal durumunuz, düşünceleriniz, duygusal yapınız ve kişilik yapınızla ilgili bilgilendirilirsiniz. Psikoterapi, size hayatınızın kontrolünü elinize almayı ve karşınıza çıkabilecek zorluklarla gerektiği gibi mücadele etmeyi öğrenmenizde yardımcı olur.

Birçok psikoterapi türü mevcuttur ve bunların her biri kendine özgü bir yaklaşıma sahiptir. Sizin için uygun olan psikoterapi türü, sizin kişisel durumunuza bağlı olarak seçilir. Psikoterapi; konuşma terapisi, danışmanlık, psikososyal terapi veya yalnızca terapi olarak da bilinir.

NEDEN YAPILIR

Psikoterapi; aşağıdakiler de dahil olmak üzere, çoğu zihin sağlığı probleminin tedavisinde yararlı olabilir:

Obsesif-kompulsif bozukluk(OKB), fobiler, panik atak hastalığı ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi anksiyete bozuklukları

Depresyon ve bipolar bozukluk gibi duygudurum bozuklukları

Alkolizm, ilaç bağımlılığı veya kompulsif kumar gibi bağımlılıklar

Anoreksiya nervoza ve bulimia gibi yeme bozuklukları

Sınır (borderline) kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi kişilik bozuklukları

Şizofreni ve gerçeklikten kopmaya neden olan diğer hastalıklar (psikotik bozukluklar)

Psikoterapi sadece zihinsel hastalık teşhisi konmuş kişiler için değil, aynı zamanda günlük hayat stresi ile baş etmekte zorlanan kişiler için de yaralı bir uygulamadır. Örneğin aşağıdaki durumlarda faydalı olabilir:

Eşinizle veya sevgilinizle yaşadığınız sorunları çözmenizde

İş stresi, trafik stresi gibi günlük hayat stresinden ve endişelerinizden kurtulmanızda

Boşanma, işten atılma veya sevdiğiniz bir kişinin ölümü gibi üzücü durumlarla baş etmenizde

Trafikte aşırı öfkelenme ve pasif-agresif davranış sergileme gibi sağlıksız tepkilerinizi kontrol etmenizde

Diyabet, kanser veya kronik ağrı gibi kronik veya ciddi fiziksel sağlık sorunlarını kabullenebilmenizde

Fiziksel veya cinsel istismara veya şiddete maruz kaldıktan sonra kendinizi toparlamanızda

Fiziksel veya psikolojik sebepli cinsel sorunlarınızla baş etmenizde

Uykuya dalamama veya uyanık kalamama (insomnia) gibi sorunların çözümünde

Psikoterapi, bazı durumlarda antidepresan gibi psikiyatri ilaçları kadar etkili olabilir. Ancak, özel durumunuza bağlı olarak, tek başına psikoterapi ruhsal sağlık probleminizin çözümünde yeterli olmayabilir. İlaç tedavisine veya diğer başka tedavi yöntemlerine de ihtiyaç duyabilirsiniz.