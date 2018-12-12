taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38635
Euro
6.10435
Altın
1243.02
Borsa
91800.86
Gram Altın
215.172

PTT'deki Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı.

AA | 12.12.2018 - 08:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, PTT Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararı verildi.

Söz konusu karar 19 Ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

73
Meclis'te FETÖ kavgası

Meclis'te FETÖ kavgası

41
Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

66
Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

82
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

17
Fahriye Evcen'in Almanya'dan dönme niyeti yok

Fahriye Evcen'in Almanya'dan dönme niyeti yok

49
Şehit Emniyet Müdürü Verdi'ye veda

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'ye veda

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir