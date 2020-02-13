PUBG, yeni Ölüm Maçı modunu tanıttı

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), 5. sezonun sona ermesinin ardından birçok yeni özelliğin ve içeriğin yer aldığı 6. sezon güncellemesi ile oyunseverlerin karşısına çıkmıştı.

Şu ana kadar bazı yeni oyun modlarını deneyen şirket, oyuna gelecek olan 6.2 güncellemesi ile yeni Ölüm Maçı modunu kullanıma sunacak.

ÖLÜM MAÇI MODU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

PUBG'de yer alacak Ölüm Maçı modu sayesinde oyunseverler, 8'er kişilik iki takım halinde birbirleriyle savaşabilecek. Oyunda yer alan haritalardan seçilen 7 farklı alanda gerçekleşecek olan kapışmalar, ayrıca birçok farklı silahı seçmenize de izin verecek.

Ölüm Modu, yalnızca birinci şahıs (FPP) modunda oynanabilecek ve oyuncular öldükten 5 saniye sonra yeniden canlanabilecek. Bu sayede, öldüğünüzde tekrar paraşütle haritaya atlamanız gerekmeyecek.

Ayrıca 50 öldürmeye ulaşan ilk takım veya 10 dakika sonunda en çok öldürmesi olan takım maçı kazanacak.

ÖLÜM MAÇI SAVAŞ ALANLARI

ERANGEL – Stalber, Sosnovka Military Base

SANHOK – Paradise Resort, Docks

VIKENDI – Podvosto, Peshkova

MIRAMAR – Campo Militar

Ölüm Maçı modu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, aşağıdaki bağlatıdan ilgili PUBG sayfasına erişebilirsiniz.

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