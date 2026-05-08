Puding yiyerek servet kazandı; Yöntemini firma bile tebrik etti

1999 yılında ABD'de yaşayan David Phillips, market alışverişi sırasında fark ettiği bir kampanyayı sıra dışı bir fırsata dönüştürdü.

Healthy Choice Foods şirketinin ürün satın alan müşterilere sık uçuş mili verdiğini gören Phillips, özellikle dikkat çeken bir detayı keşfetti;

Sadece 25 sentlik bir puding satın alan müşteriler 100 mil kazanabiliyordu.

Kampanyanın sunduğu avantajı hesaplayan Phillips, toplam 3 bin 140 dolar harcayarak 12 bin 150 porsiyon puding satın aldı.

MİLYONLARCA MİL KAZANDI

Ardından ürünlerin üzerindeki UPC barkodlarını toplamak için The Salvation Army ile iş birliği yaptı. Satın aldığı pudingleri bağışlayan Phillips, gönüllülerden ürünlerin barkodlarını ayırmalarını istedi.

Toplanan barkodları şirkete gönderen Phillips’in başvurusu, kampanya şartlarına uygun bulundu ve kendisine toplam 1,25 milyon sık uçuş mili verildi. Bu miktarın, California’dan Avrupa’ya 31 kez gidiş-dönüş uçuş yapmaya yetecek seviyede olduğu belirtildi.

YAN HAKLAR DA ELDE ETTİ

Başarılı başvuru sonrası American Airlines da Phillips’e ömür boyu Advantage Gold statüsü tanıdı. Bu ayrıcalık sayesinde Phillips; öncelikli biniş, özel rezervasyon hattı, ücretsiz koltuk yükseltmeleri ve ek mil bonuslarından yararlanma hakkı kazandı.

Ayrıca yaptığı bağış nedeniyle 815 dolarlık vergi indirimi elde etti.

Tüm masraflar ve vergi avantajı hesaplandığında Phillips’in net maliyetinin yaklaşık 2 bin 325 dolar olduğu ifade edildi.