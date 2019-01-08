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Putin askerlik anılarını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Noel kutlamaları kapsamında top attı ve askerlik anılarını anlattı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 12:20..
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Daha önce KGB'de görev aldığı bilinen Putin, Noel kutlamaları için St. Petersburg'daydı.

ASKERLİK ANILARINI ANLATTI

Burada, Petropavlovsk Kalesi'nde Sovyetlerden kalma bir top atan Rusya Devlet Başkanı Putin, askerlik anılarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Putin askerlik anılarını anlattı

Putin askerlik anılarını anlattı ViDEO

"TOPÇU TÜMENİ TAKIM KOMUTANIYDIM"

Top atma işlemini gerçekleştirdikten sonra Putin; eski askerlerle bir araya gelerek  sohbet etti.

Özellikle Rusya'nın onursal müteahhiti Vladimir Bendet ile küçük bir sohbet yapan Putin; askerdeyken teğmen olarak topçu tümeni takım komutanlığı yaptığını açıkladı. Putin, "Askerdeyken topçu teğmenlik rütbesi almıştım. Topçu tümeni takım komutanıydım. 122 milimetre kalibrelik topçu tümeninde." diye konuştu.

KALEM HEDİYE ETTİ

85 yaşındaki Bendet'in doğum gününü de kutlayan Putin, eski komutana bir dolma kalem hediye etti.

Putin askerlik anılarını anlattı

TOP ATMAK BÜYÜK PETRO DÖNEMİNİN BİR GELENEĞİ

Bu arada Rusya'da, öğle vakti kaleden top fırlatma aslında bir gelenek. Rusya İmparatorluğu'nda bir zaferin haberini vermek için, Çar ailesinin özel günlerinde ve kentteki olası bir sel konusunda halkı uyarmak için top patlatılırdı.

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