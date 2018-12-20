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Putin: Bir gün evleneceğim

Rusya Devlet Başkanı Putin, basın toplantısında özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 16:09..
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2001 yılından itibaren Rusya'da düzenlenen yıl sonu basın toplantısı, her sene olduğu gibi bu sene de doludizgin başladı.

Putin: Bir gün evleneceğim

1072 GAZETECİ KATILDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sene 14'üncü kez basının karşısına çıktı. Sene sonu yapılan basın toplantısına, 1.702 gazetecinin akredite olduğu açıklandı.

Putin: Bir gün evleneceğim VİDEO

PUTİN ESPRİLİ BİR DİLLE CEVAPLADI

Basın toplantısına katılan gazetecilerden biri, Putin'e ne zaman evleneceğini sordu. Putin ise önce bu soruya şaşırsa da esprili bir dille cevap verdi.

Putin: Bir gün evleneceğim

"BİR GÜN EVLENMEM GEREKECEK"

Putin, "Şuna bakın, evli olduğu için benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak bunu, bir gün yapmam (evlenmem) gerekecek." diye konuştu.

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