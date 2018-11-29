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Putin: Dolar bizi terk ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin, doları bazı ülkeler üzerinde silah olarak kullanmasını esprili bir dille değerlendirdi.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 11:25..
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Putin: Dolar bizi terk ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Moskova'da düzenlenen ‘Rusya Çağırıyor’ adlı bir foruma katıldı. Putin, forumda bir espri de yapmayı ihmal etmedi.

Putin: Dolar bizi terk ediyor

Putin: Dolar bizi terk ediyor ViDEO

PUTİN'DEN DOLAR ESPRİSİ

ABD tarafından Rusya'ya ve bazı ülkelere uygulanan yaptırımların dolar üzerinde de etkileri olduğundan bahsetti.

Putin: Dolar bizi terk ediyor

"KURŞUN SIKIYORLAR"

Putin, ABD'nin, doları silah olarak kullanmasının pek çok ülkenin dolar yerine yeni alternatifler aramaya itmiş olmasına ilişkin olarak ise, “Bizim doları terk etmek gibi bir hedefimiz yok, dolar bizi kendiliğinden terk ediyor. Bu kararları (yaptırım kararları) alanlarsa artık ayaklarına değil, (vücutlarının) üst kısımlarına kurşun sıkıyorlar. Zira hesaplamaların dolar baz alınarak yapılmasında görülen bu istikrarsızlık dünyanın pek çok ekonomisinde, alternatif rezervler bulma ve dolardan bağımsız bir ödeme sistemi yaratma isteği doğuruyor.” diye konuştu.

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