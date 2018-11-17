taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Putin eczaneleri dolaşıp fiyat sordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkının ilaç tedariki ve ilaçların fiyat uygunluğunu denetlemek için eczaneleri gezdi.

İHA | 17.11.2018 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde hükümet yetkilileriyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilaç sektörü ile ilgili bilgiler aldı. Putin yapılan toplantıda konuşarak, Dün Dünya Diyabet Günü’ydü. Bu nedenle çalışmaları incelemek istedim. Ülkemizde yaklaşık 4 buçuk milyon diyabet hastası Rusya vatandaşı var. Diyabet ilaçlarında yüzde 30 ilaç üretimimiz var. Bu üretimi artırmalıyız” dedi.

Putin eczaneleri dolaşıp fiyat sordu

RUSYA’DA E-REÇETE SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Rus ilaç endüstrisini yakından takip ettiklerini belirten Putin, “Son altı yılda, kalite ve güvenlik kriterlerini tam olarak karşılayan yaklaşık üç bin yerli ilaç kaydedilmiştir. Piyasada farklı fiyat listesine dair 554 ilaç ismi listelenmiş. Bu iyi değil. Hayati hastalıklar konusunda halkın direkt ve alım gücüne uygun ilaçların piyasada bulunması gerekir. Ayrıca 2024 yılına kadar Rusya’da e-reçete sistemine geçilmeli” diye konuştu.

Putin eczaneleri dolaşıp fiyat sordu VİDEO

Putin eczaneleri dolaşıp fiyat sordu

ECZANELERE İLAÇ SORDU

Toplantıda halkın ilaçlara erişebilirliğinin ve fiyatların halkın alım gücüne göre uyarlanmasını isteyen Putin, bu toplantının ardından St. Petersburg’ta faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasını ziyaret etti. Burada fabrikadaki üretim faaliyetlerini inceleyen Putin, fabrika yöneticileri ile görüşerek ilaç üretimleri hakkında bilgiler aldı. Bu ziyaretin ardından sokak gezisine çıkan Putin, gördüğü eczanelere girdi. Burada eczacılar ile sohbet eden Putin, hayati öneme sahip ilaçların varlığını ve ilaçların fiyatlarını sorguladı.

Putin eczaneleri dolaşıp fiyat sordu

Putin’i karşılarında gören eczacıların mutluluğu ve şaşkınlığı objektiflere yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

137
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

38
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

42
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

210
İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

19
Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM