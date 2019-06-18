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Putin elektronik vize uygulaması için talimat verdi

Rusya'nın tamamına girişi kapsayan elektronik vize uygulaması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak Putin'in aklında, Türkiye'ye de bu vize kolaylığını sağlamak yok.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 14:02..
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Putin elektronik vize uygulaması için talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Ocak 2021’den itibaren Rusya seyahatlerinde elektronik vize kolaylığı getirilmesi yönünde talimat verdi.

TEK GİRİŞLİK

Tek girişlik ve 16 güne kadar ülkede kalma olanağı verecek bu vizeler, turistik seyahatlerin dışında iş, özel ve insani amaçlarla yapılacak seyahatlerde de kullanılabilecek.

HÜKÜMET ONAYLAYACAK

İnternet üzerinden sağlanacak elektronik vize kolaylığından yararlanacak ülkelerin listesi, hükümet tarafından onaylanacak. Listeyi Rusya Dışişleri Bakanlığı hazırlayacak.

LİSTEDEKİ ÜLKELER

Rus haber ajansı Sputnik'in Kommersant gazetesine dayandırdığı haberine göre; listede Çin, Güney Kore, Japonya, AB ülkeleri ve AB üyesi olmayan Schengen ülkeleri kesin olarak girecek, ayrıca Yeni Zelanda da bu imkândan faydalanacak ülkeler arasında yer alabilir.

TÜRKİYE’NİN ADI GEÇMİYOR

İngiltere, Kanada ve ABD’nin ise bu listede yer alması planlanmıyor. Diğer yandan haberde, Türkiye’nin listede olup olmayacağına dair bir bilgi verilmiyor.

Putin elektronik vize uygulaması için talimat verdi

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