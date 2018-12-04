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Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron Suriye için bir araya gelecek

Dört ülkenin lideri Suriye konusunu konuşmak üzere toplanacak.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 17:14..
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugün gerçekleştirdiği bir toplantıyla gazetecilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Uşakov, bu toplantıda, Suriye için dünya liderlerinin bir araya geleceğini belirtti.

TOPLANTI G20 ZİRVESİ'NDE TEYİT EDİLDİ

Uşakov; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Arjantin'deki G20 Zirvesi'ndeki görüşmeler sırasında Suriye konulu dörtlü zirveyi gerçekleştirmeye hazır olduklarını teyit ettiklerini ifade etti.

"YERİ DE KARARLAŞTIRILACAK"

Uşakov, gerçekleşecek bu dörtlü toplantının İstanbul'da gerçekleşmeyeceğini de dile getirdi. Uşakov, "Dörtlü zirvenin yapılması konusunda mutabakat sağlanması halinde, buna paralel olarak zirvenin yeri de kararlaştırılacak." diye konuştu.

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