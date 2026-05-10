Putin Ermenistan'a aba altından sopa gösterdi: Ukrayna'da da böyle başlamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hakkında açıklamalar yaptı.

Putin, dün (9 Mayıs) bir basın toplantısı sırasında gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Bir referandum düzenlemek ve Ermeni vatandaşlara kararlarının ne yönde olacağını sormak çok mantıklı olur. Biz de buna dayanarak kendi kararımızı veririz."

UKRAYNA UYARISI

Moskova'nın Ermenistan'la müttefiklik ilişkisi için "yumuşak, medeni ve her iki taraf için de faydalı bir ayrılık" ihtimalini dillendiren Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz şu anda Ukrayna'da olup bitenleri görüyoruz. Ama her şey nasıl başladı? Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimiyle."

MOSKOVA ERMENİSTAN'A SOĞUK

Erivan, Rusya'nın 2. Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'a karşı kendisine destek vermemesinin ardından, 2024 yılında Rusya liderliğindeki askeri ittifak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini sonlandırmıştı.

Ermenistan'ın AB üyeliğine ayrıca ilgisini ifade etmesi Kremlin'i kızdırmıştı.

ZELENSKİY'İN ZİYARETİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Ermenistan geçen Pazartesi (4 Mayıs), Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi vesilesiyle aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Zirvenin ardından ise Salı günü başkent Erivan'da AB ile Ermenistan arasında bir toplantı düzenlendi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Erivan ziyaretinde Zelenskiy'in de yer alması Moskova'dan tepki aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Zelenskiy'e "AB destekli son etkinliklerde bir platform sunmasının kategorik olarak kabul edilemez" olduğu belirtildi.