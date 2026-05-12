Putin eski öğretmenine şoförlük yaptı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, yıllardan sonra görüştüğü eski Almanca öğretmenini Kremlin Sarayı'na kendi şoförlük yaptığı araçla götürmesi sosyal medyada viral oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da eski Almanca öğretmeniyle bir araya geldi.
Eski öğretmeni Vera Dmitriyevna Gurevich'le yıllardan sonra buluşan Putin, öğretmenine çiçekler hediye etti.
Putin, öğretmeniyle uzun süre sohbet etti.
ARACI KENDİSİ SÜRDÜ
Putin'in öğretmenini kendi aracıyla Kremlin Sarayı'na götürdüğü anlar, sosyal medyada viral oldu.
İkili birlikte akşam yemeği yedi.
ALMANCASI İYİ
Putin'in Almanca bilgisini, Doğu Almanya'nın Dresden kentinde KGB mensubu olarak görev yaptığı 1985-1990 yılları arasında geliştirdiği biliniyor. Putin, 2001 yılında Almanya parlamentosuna Almanca hitap etmişti.
