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Putin korona için tarih verdi: 2-3 ay içinde yeneceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantıda koronavirüsü 2-3 ay içerisinde yenebileceklerini söyledi.

İHA | 26.03.2020 - 17:03..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması nedeniyle iptal ettiği St. Petersburg temaslarını bugün gerçekleştirdi.

Rus iş dünyası ile toplantı gerçekleştiren Putin, ülkede alınan tedbirler kapsamında koronavirüs ile mücadele paketi hakkında bilgiler verdi.

PETROL KRİZİ

Putin, ekonomi için global bir sorun yaşandığını, bu sorunun ise petrol krizi olduğunu ifade etti.

Putin korona için tarih verdi: 2-3 ay içinde yeneceğiz

"DOKTORLAR 2-3 AY SÜRE VERDİ"

Koronavirüs ile mücadelede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını dile getiren Putin, “Onlar koronavirüs ile yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum.” dedi.

TOPLANTIYI KESİP MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı, toplantıda bir iş adamının soru sormak istemesi sırasında, “Macron bu durumdan rahatsız olacak, ona beni senin meşgul ettiğini söyleyeceğim.” diyerek takıldı. Israrla soru sormak isteyen kişiye söz veren Putin, hemen toplantıyı yarıda keserek Macron ile telefonda görüştü.

Putin korona için tarih verdi: 2-3 ay içinde yeneceğiz

GÖRÜŞMEYE DAİR BİR DETAY YOK

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra programına devam ederken, Kremlin Sarayı’ndan henüz Macron - Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair açıklama gelmedi.

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