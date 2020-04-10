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Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti

Putin, koronavirüse karşı mücadeleyi, Türk halkları Peçenek ve Kumanlara karşı yapılan savaşlara benzetti.

Haber Merkezi |
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Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına ilişkin halk hitap etti.

Koronavirüs ile verilen mücadeleyi, 11. yüzyılda işgalci olarak nitelendirdiği Türk halkları Peçenek ve Kumanlara karşı yapılan savaşlara benzeten Putin'in ırkçı söylemleri dikkat çekti.

TÜRK HALKLARIYLA YAPAN SAVAŞLARI ÖRNEK VERDİ

Türk halkları olan Peçenek ve Kumanların 11. Ve 12. yüzyılda Rusya’yı işgal ettiğini iddia eden Putin, “Her şey geçer, bu da geçecek. Bizim ülkemiz ciddi sınavlardan pek çok kez geçti. Peçenekler ve Kumanlar da saldırdı. Rusya hepsiyle baş etti. Koronavirüs belasını da yeneriz. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz.” ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN TARİH BİLGİSİ DE ZAYIF

Putin'in örnek verdiği, Peçenekler 10. yüzyılda, Kumanlar ise 11. yüzyılda hüküm sürmüş ve Kuıyiz Kenizliği ile savaş halindeydi. Öte yandan Karadeniz'in kuzeyinde Rus veya Slavların bir hakimiyeti yoktu. Bugünkü Rusya'nın temellerini oluşturan Moskova Knezliği ise 13. yüzyılın sonlarında oluşmuştu.

Ayrıca Putin'in atıfta bulunduğu savaşlar meydan muhaberleri değil, küçük muharebelerden oluşuyor ve kesin bir zaferle sonuçlanmadılar.

Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti

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