Putin motosiklete bindi

Daha önce doğada yürüyüş yaparken, hokey oynarken, tekvando yaparken görüntüleri çekilen Putin şimdi de motosiklete binerken görüntülendi.

SİVASTOPOL'DEKİ ETKİNLİĞE KATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Gece Kurtları’ motosiklet kulübünün Kırım’ın Sivastopol kentinde organize ettiği ‘Babil’in Gölgesi’ adlı uluslararası motor gösterisine, kendi kullandığı Rus yapımı sepetli Ural marka motosikletle geldi.

KATILIMCILARA SESLENDİ

Motosikleti kullanan Putin’e Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Vali Vekili Mihail Razvojayev eşlik etti. Putin, Gece Kurtları’nın lideri Aleksandr Zaldostanov’un eşliğinde doğrudan sahneye yanaştı ve oradan festivalin katılımcılarına seslendi.

Rus lider, “Hepinizi burada gördüğüme çok sevindim, 10 yıl önce başlatılan bu geleneğe devam ediyor olmanızdan büyük mutluluk duydum. 10. Yıldönümünüzü kutlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım” diye konuştu.