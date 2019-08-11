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Putin motosiklete bindi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gece Kurtları motosiklet kulübünün düzenlediği etkinliğe Rus yapımı Ural marka motosikletle geldi.

Haber Merkezi | 11.08.2019 - 16:31..
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Putin motosiklete bindi

Daha önce doğada yürüyüş yaparken, hokey oynarken, tekvando yaparken görüntüleri çekilen Putin şimdi de motosiklete binerken görüntülendi.

SİVASTOPOL'DEKİ ETKİNLİĞE KATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Gece Kurtları’ motosiklet kulübünün Kırım’ın Sivastopol kentinde organize ettiği ‘Babil’in Gölgesi’ adlı uluslararası motor gösterisine, kendi kullandığı Rus yapımı sepetli Ural marka motosikletle geldi.

Putin motosiklete bindi

KATILIMCILARA SESLENDİ

Motosikleti kullanan Putin’e Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Vali Vekili Mihail Razvojayev eşlik etti. Putin, Gece Kurtları’nın lideri Aleksandr Zaldostanov’un eşliğinde doğrudan sahneye yanaştı ve oradan festivalin katılımcılarına seslendi.

Putin motosiklete bindi

Rus lider, “Hepinizi burada gördüğüme çok sevindim, 10 yıl önce başlatılan bu geleneğe devam ediyor olmanızdan büyük mutluluk duydum. 10. Yıldönümünüzü kutlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım” diye konuştu.

Putin motosiklete bindi

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