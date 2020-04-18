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Putin, Paskalya kutlamasına evinden katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya ayinine katılmayacak ve koronavirüs pandemisi nedeniyle resmi konutundaki şapelde mum yakacak.

REUTERS |
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Putin, Paskalya kutlamasına evinden katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yarın Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenecek Paskalya ayinine katılmayacağını duyurdu.

Peskov, “Devlet Başkanı, katedrale gitmeyecek, evinde kalacak. Bildiğiniz gibi şu anda Novo-Ogaryevo’daki devlet konutunda yaşıyor ve çalışıyor.” dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin akşam saatlerinde Moskova’nın hemen dışında yer alan Novo-Ogaryevo konutunun arazisinde yer alan şapelde Paskalya nedeniyle mum yakacağını dile getirdi.

Putin, Paskalya kutlamasına evinden katılacak

SADECE 2003’TE KATILAMAMIŞTI

Putin yıllardır başkent Moskova’da yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali’nde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in düzenlediği Paskalya ayinine katılıyordu.

Rusya lideri sadece 2003’te bu katedraldeki ayine katılmamıştı. Nedeni ise o tarihlerde Tacikistan’a yaptığı resmi ziyaretti.

Putin, Paskalya kutlamasına evinden katılacak

‘TELEVİZYONDAN İZLEYİN’ UYARISI

Bunun yanında, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de Rusya’daki vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle Paskalya ayinlerine katılmama ve ayini televizyondan izleme çağrısını yapmıştı.

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