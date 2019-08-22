Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Finlandiya’dan geçen kısmı ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi, görüşmenin ardından Finlandiyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ABD, YENİ FÜZESİNİ DENEMEK İÇİN INF’DEN AYRILDI"

ABD’nin Orta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) yeni füzelerini denemek için ayrıldığını ve Washington’un bu adımının Rusya’yı hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Putin, şöyle konuştu:

“Gördüklerimizden hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Karadan ateşlenen orta menzilli füze ile denemeler şüphesiz genel olarak dünyada ve özellikle Avrupa’da güvenlik durumunu geriyor, kaldı ki bu INF anlaşmasına aykırı bir şey. Birincisi, Amerikalılar bu füzeyi, anlaşmadan ayrıldıklarını duyurduktan sonra çok hızlı bir şekilde denedi. Bununla ilgili olarak, bu füzenin üzerindeki çalışmaların, anlaşmadan ayrılmak için bahane arayışlarından önce başladığını düşünmemiz için tüm gerekçeler ortada.”

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi VİDEO

" RUSYA, AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEK"

Putin, ABD’nin füze denemesine yönelik eylemlerine Rusya’nın aynı şekilde karşılık vermek üzere gerekli adımları atacağını kaydetti.

Rus lider, “Finlandiya Cumhurbaşkanı’na katılıyorum, bu konularda şüphesiz diyalog gerekiyor. Şimdilik böyle bir diyalog yok. Biz (ABD’nin) bu adımları karşısında aynı şekilde yanıt vereceğiz. Diyaloğun başlaması ile ilgili önerilerimizi sunduk. Aynı bakış açısına sahibiz. Avrupalılarla da, Amerikalılarla da bu konuları müzakere etmeye hazırız, fakat Rusya’nın güvenliği bir şekilde sağlanmış olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu konuyu daha önce konuşmuştuk, ben birçok kez bunu söyledim. Geçen gün Marsilya’da da söyledim ve bugün de Helsinki’de yineleyebilirim. Rusya füze konuşlandırmayacak, fakat dünyanın şu veya bu bölgesinde Amerikan yapımı olan bu saldırı sistemleri ortaya çıkıncaya kadar elbette ki orta ve kısa menzilli bu sistemlerin üzerinde çalışacağız.”