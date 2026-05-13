Putin, stratejik nükleer güçlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi

Süper güçler arasında silahlanma savaşı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Termal Teknoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, kuruluşun 80. yıl dönümü onuruna düzenlenen törende konuşma yaptı.

Enstitü çalışanlarının Rusya’nın savunmasını güçlendirmeye paha biçilmez katkı sağladığını vurgulayan Putin, enstitünün gelecek onlarca yıl için füze sistemleri okulu kurduğunu dile getirdi.

FÜZE SİSTEMLERİNİN BURADA HAZIRLANDIĞINI SÖYLEDİ

Bu kurumun, kara ve denizde konuşlandırılan, katı yakıtlı nükleer füze sistemlerinin önde gelen yerli geliştiricisi olduğuna dikkat çeken Putin, enstitü ve diğer savunma sanayi kurumlarının birlikte çalışmasıyla dünya çapında bilinen stratejik füze sistemlerinin yaratıldığını ve sahaya sürüldüğünü aktardı.

Topol-M, Yars ve Bulava-30 sistemlerinin Rusya'nın nükleer üçlüsünün temelini oluşturduğunu anlatan Putin, geliştirilen mobil balistik füze sistemlerinin görevde olduğunu ve Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” sırasında muharebede etkili bir şekilde kullanıldığını bildirdi.

"NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Putin, "Elbette, stratejik nükleer kuvvetlerimizi modernize etmeye ve geliştirmeye, tüm modern ve gelecekteki füze savunma sistemlerini alt edebilecek, artırılmış savaş gücüne sahip füze sistemleri oluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ BALİSTİK FÜZE TEST EDİLDİ

Rusya dün kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test etmişti.

Putin, Sarmat’ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katladığını ifade etmişti.