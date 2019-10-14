Putin, Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, yıllar boyunca Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'ye silah ve para yardımı gönderdi.

Başkan Trump, bu yardımların bir kısmını da "güvenliğini sağladığı gerekçesiyle" Suudi Arabistan'dan aldı.

Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesiyle birlikte, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başladı.

Suudi Arabistan, bölgedeki ortağını kaybetmesi nedeniyle yeni bir ittifak arayışına girdi.

ÖZEL KARŞILAMA

Suudiler, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Putin, ve beraberindeki heyet, Riyad Emiri Faysal bin Bender ve bazı bakanlar tarafından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda özel olarak karşılandı.

TRUMP GİTTİ, PUTİN GELDİ

Havalimanında karşılandıktan sonra Putin, Kral Selman ile toplantı yapmak üzere El-Yemame Sarayı'na gitti.

Burada, Amerikan hayranı Veliaht Prens Muhammed Selman ile Putin de ikili bir görüşme yaptı.

Putin, Suudi Arabistan yönetimiyle yeni anlaşmalar yaparak Amerika'nın boşluğunu doldurmayı amaçlıyor.