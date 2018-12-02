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Putin: Trump’la Ukrayna krizini görüştük

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı kısa görüşmede Ukrayna krizini ele aldıklarını söyledi.

İHA | 02.12.2018 - 12:20..
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gs

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin’deki G-20 Liderler Zirvesi’nde verilen akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği gayriresmi görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TOPLANTININ GERÇEKTEN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

G-20 zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında konuşan Putin, Trump’a Ukrayna krizine ilişkin Rusya’nın tutumunu anlattığını belirtti. Putin, "Ayaküstü konuştuk. Karadeniz’deki olayla ilgili sorularını cevapladım. Gerçek bir görüşme yapamamış olmamız üzücü. Bunun (toplantının) gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD tarafının hazır olması durumunda bir görüşme yapabileceğimizi umuyorum." dedi. Rus lider, ayrıca toplantı için ön şartlar koymayacağını ifade etti.

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