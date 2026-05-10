Putin: Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısında kazandığı galibiyetin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından basın toplantısı düzenledi.

"BU SÜREÇTE ÇİN, HİNDİSTAN VE HATTA ABD İLE KOORDİNASYON SAĞLADIK"

Putin özellikle Ukrayna'da devam eden çatışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zafer Bayramı nedeniyle Ukrayna ile karşılıklı ilan edilen ateşkesin Ukrayna tarafından bozulma imkanına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almayı göze aldıklarını belirten Putin, "Ukrayna, Zafer Günü Geçidi'ni hedef alsaydı Kiev'in merkezi ağır misilleme roket saldırılarıyla karşı karşıya kalacaktı. Özellikle bu süreçte dostlarımız ve bazı ortaklarımızla çalıştık. Bu süreçte Çin, Hindistan ve hatta ABD ile koordinasyon sağladık" dedi.

Putin, törenler sırasında ABD tarafına muhtemel saldırılara karşı misilleme yapacaklarına ilişkin bildirimlerde bulunduklarını da ekledi.

"ESİR TAKASI ÖNERİSİNE CEVAP GELMEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Mayıs tarihinde Ukrayna ile Rusya arasında bin kişilik esir takası gerçekleşebileceğine ilişkin açıklama yapmasının ardından kendilerinin Kiev tarafıyla iletişime geçtiklerini de belirten Putin şu cümleleri kurdu:

“"ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından 3 günlük ateşkes ve esir takası yapılmasına ilişkin öneriler yapıldı. Biz bu önerileri hemen kabul ettik. Geçtiğimiz 5 Mayıs tarihinde Ukrayna tarafına bir esir takası teklifi sunduk ve Rusya'da bulunan 500 Ukraynalı'nın listesini gönderdik. Önce listeyi incelemek için süre istediler. Ardından 500 esir değil de 200 esirin de takas edilebileceğini söylediler. Daha sonra iletişim kesildi ve böyle bir takasa hazır olmadıklarını söylediler. Açıkça esir takası istemediler"”

"UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMANIN SONUNA YAKLAŞILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bir gazetecinin, Ukrayna'daki çatışmanın ne boyutta ilerlediğine ilişkin sorusuna kısa bir cevap veren Putin, "Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum" dedi.

Ancak buna rağmen bazı Batılı liderlerin Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için çabaladığını savunan Putin şunları söyledi:

“"Bazı batılı politikacılar Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmak istiyor. Öncelikle Rusya'nın ağır bir yenilgi alacağını bekliyorlardı. Birkaç ay içerisinde devletimizin çökeceğini düşünüyorlardı. Ancak sonrasında bir çıkmaza girdiler ve çıkamıyorlar. Ancak Avrupa'da ne olduğunu anlayan zeki kişiler de var. Umarım bu siyasi güçler, Avrupa ülkelerindeki ezici çoğunlukla yavaş yavaş iktidara gelir"”

"MACRON, KIEV'DEN ASKER ÇEKMEMİ İSTEDİ"

Daha önce Ukrayna ile müzakereler gerçekleştiğini ancak bazı batılı liderlerin üzerinde uzlaşıya varılan metne Kiev tarafının imza atmaması için baskı yaptığını söyleyen Putin, tarafların 2022 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldiği görüşmelere değindi.

Putin, "Macron, 2022'de beni aradı ve Ukrayna'nın İstanbul'da silah zoruyla belge imzalamayacağını söyledi. Kiev'den asker çekmemi istedi" dedi.

Kendilerinin de bu doğrultuda geri çekildiğini hatırlatan Rus lider bu süreçte batılı ülkelerin Kiev'e silah desteği sunarak çatışmayı körüklediğini savundu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir görüşme yaptığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisiyle görüşebileceğine ilişkin bir mesaj getirdiğini söyleyen Putin, "Sayın Fico, Zelenskiy ile görüşmesinden bahsetti. Ancak somut olmasa da Zelenskiy'nin benimle birebir görüşme yapmaya hazır olduğunu söyledi" dedi.

"ORTA DOĞU'DAKİ DURUMUN TIRMANMASI HERKESİN KAYBETMESİNE YOL AÇACAK"

Ukrayna açıklamalarının ardından Orta Doğu'da devam eden İran krizine değinen Putin, "Eğer mesele durumun daha da kötüleşmesine, çatışma seviyesinin yükselmesine giderse, kaybeden herkes olacaktır" dedi.

Putin, İran'daki uranyumun Rusya'ya taşınmasını ABD ve İsrail'in önce kabul ettiğini ancak daha sonra ABD'nin bu karardan vazgeçtiğini belirterek şöyle dedi:

“"Az önce de söyledim, biz bu deneyimi tekrarlamaya hazırız. Başlangıçta herkes kabul etmişti. ABD temsilcileri de kabul etmişti, İran da kabul etmişti, İsrail de kabul etmişti. Fakat daha sonra ABD tutumunu sertleştirdi ve yalnızca ABD topraklarına taşınmasını talep etti. Bundan sonra İran da tutumunu sertleştirdi"”

Putin, "Bana şöyle dendi: ‘Artık bu zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir yere göndermeye hazır değiliz'" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmanın kendilerini zor duruma soktuğunu söyleyen ve Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Putin, "İran ile ABD'ye gelince, bu çok ağır ve karmaşık bir çatışma. Bu bizi çok zor bir duruma sokuyor çünkü İran'la iyi ilişkilerimiz var ve abartısız şekilde Körfez ülkeleriyle de dostane ilişkilerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmaya yönelik planlarına da değinen Putin, bu sürecin "özel değerlendirme" gerektirdiğinin altını çizdi.