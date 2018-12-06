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Putin ve Lukaşenko'dan canlı yayında doğalgaz pazarlığı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Rusya'dan ithal ettiği gazın fiyatına ilişkin kıyasıya pazarlık yaparken kameralara yansıdı.

AA | 06.12.2018 - 16:01..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Rusya'dan aldığı gazın fiyatına ilişkin canlı yayında pazarlık yaptı.

Putin ve Lukaşenko'dan canlı yayında doğalgaz pazarlığı

BELARUS'UN İTHAL ETTİĞİ GAZ TARTIŞILDI

Putin ile Lukaşenko, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısı kapsamında yapılan canlı yayında, Belarus'un Rusya'dan ithal ettiği gazın fiyatını tartıştı.

Putin ve Lukaşenko'dan canlı yayında doğalgaz pazarlığı VİDEO

Belarus'un, bin metreküplük doğalgazı Rusya'dan yaklaşık 130 dolardan aldığını anımsatan Lukaşenko, "Halbuki hemen yanımızdaki Rusya'nın Smolensk bölgesinde doğalgazın fiyatı bin metreküpte 70 dolar seviyesinde." ifadesini kullandı.

Putin ve Lukaşenko'dan canlı yayında doğalgaz pazarlığı

"GELECEK YIL 127 DOLAR ÖDEYECEK"

Putin ise Almanya'nın bin metreküp Rus gazına 250 dolar ödediğine işaret ederek, "Belarus şu anda 129 dolar ödüyor, gelecek yıl 127 dolar ödeyecek. AEB, müttefiklerimiz için önemli bir avantaj. Belarus bu avantaja sahip olmasaydı, gazın fiyatı bin metreküpte 200 dolar olurdu." diye konuştu.

Lukaşenko, Putin'in hesaplamalarının yanlış olduğunu savunarak, "Belarus'taki hayat şartları Almanya’dan daha kötü. Almanya’ya karşı birlikte savaştık ve sonrasında halkımızın durumunda çok iyi yönde bir değişiklik olmadı. Almanlar 200 dolar civarı ödüyor çünkü doğalgaz 3 bin kilometre daha fazla yol katediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin ve Lukaşenko'dan canlı yayında doğalgaz pazarlığı

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA TEKRAR KONUŞALIM"

Doğalgaz piyasaları kuralları geçerli olsaydı Belarus'un bin metreküp gaza 200 dolar ödeyeceği fikrini yineleyen Putin, "Bu konuyu kapalı kapılar arkasında tekrar istişare edelim." ifadesini kullandı.

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