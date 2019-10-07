Türkiye, Suriye'ye operasyon düzenleme hazırlığında.

Harekat öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri sınırda konuşlanırken, ABD de Suriye'nin Türkiye sınırındaki birliklerini çektiklerini açıkladı.

Rusya, Suriye'deki askeri varlıklarını bölgede barış ortamı kurulana dek koruyacaklarını vurgulamıştı ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde şimdilik tatil var.

DOĞUM GÜNÜNÜ SİBİRYA'DA GEÇİRECEK

Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum gününü kutlamak için Sibirya’nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanını tercih etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in doğum gününü dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya’da geçireceğini duyurdu.

Putin ve Şoygu ormanda ViDEO

TATİLİNE SHOYGU EŞLİK ETTİ

1952 doğumlu olan ve bugün 67 yaşına giren Putin'in doğa gezisine Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu eşlik etti. Putin ve Shoygu ormanlık alanları gezip dağın zirvesine çıktıktan sonra da göl ve doğa manzarasını izledi.

Putin'in tatilinden fotoğraflar;