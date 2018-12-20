Putin yıl sonu basın toplantısı düzenliyor

2001 yılından itibaren Rusya'da düzenlenen yıl sonu basın toplantısı, her sene olduğu gibi bu sene de doludizgin başladı.

(Rusya Devlet Başkanı Putin'i Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yalnız bırakmadı)

2008 YILINDA EN UZUN BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Bu toplantının, büyük olarak anılmasının nedenlerinden biri de zaman sınırlamasının olmaması. Putin bu toplantıda, genellikle cevaplayabildiği kadar çok sayı cevaplıyor. En uzun basın toplantısı 2008 yılında 4 saat 40 dakika sürmüştü.

1072 GAZETECİ KATILDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sene 14'üncü kez basının karşısına çıktı. Sene sonu yapılan basın toplantısına, 1.702 gazetecinin akredite olduğu açıklandı.

A3 BOYUTUNDAN BÜYÜK POSTER İÇERİ SOKULMADI

Putin'in oyuncak ve pankartlarla dikkatini çekerek soru sormak isteyen gazetecilerden, gelirken yanlarına özellikle A3 boyutundan büyük poster getirmemeleri istendi.

"RUS EKONOMİSİ BÜYÜDÜ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, soru almadan önce Rusya'nın ekonomik durumundan bahsetti. Putin, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.7 oranında büyüdüğünü, halkın reel gelirlerinde de 0.5 oranında bir büyüme izlendiğini kaydetti. Rus lider ayrıca, geçen sene küçük bir büyüme gösterse de enflasyon değerlerinin de 'kabul edilebilir' düzeyde olduğunu söyledi.

"RUSYA'DA İŞSİZLİK AZALIYOR"

Putin, ülkesinde işsizliğin de azaldığını belirterek, "İşsizlik oranı giderek azalıyor, bu oran geçen sene tarihte görülen en düşük düzeye geriledi. Bunların yanı sıra emeklilik maaşlarında yükseliş izlenirken, Rusların yaşam süresinde de artış gözleniyor." diye konuştu.

"ULUSAL PROJELER BİR FIRSAT"

Rusya'nın ekonomik gelişmesinden de memnun olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı, "Ekonominin elbette daha hızlı büyümesinin gerektiğini, ulusal projelerin de bunun için birer fırsat olduğunu" da sözlerine ekledi.

"UKRAYNA PROVAKASYON YAPIYOR"

Ukrayna basını da basın toplantısına katıldı. Rusya'nın, Ukrayna ile bir süredir yaşadığı krizle ilgili soru yönelten gazeteciye, Putin, daha önce verdiği cevabı verdi. Putin, "Ukrayna'da bir seçim var. Bu ülkenin yöneticileri provakasyon yapıyor, ama bu hem ülkeleri, hem de o ülkede yaşayanlar için iyi bir şey değil." diye konuştu.

"UKRAYNALI ASKERLERİN AKIBETİNE MAHKEME KARAR VERECEK"

Putin, Kırım açıklarında yaşanan problem sonrası yakalanan Ukraynalı askerler için ise, "Poroşenko, onları (askerleri) öldüreceklerini düşündüğü için gönderdi. (Rusya'da tutuklu bulunan) Ukrayna askerlerinin akıbetinin ne olacağına mahkeme karar verecek." dedi.

"SKANDAL MI ÇIKARMAK İSTİYORSUN"

Bir başka Ukraynalı gazetecinin, Ukrayna bayrağını Putin'e göstermesi üzerine Putin sinirlendi ve "Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz?" diye cevap verdi.

"UKRAYNA ORADAKİ İNSANLARI VURUYOR"

Donetsk ve Lugansk'ta çıkan çatışamalar için ise "Kiev oradaki insanları kendi vatandaşı sayıyor fakat bu bölgeleri tamamen ablukası altına aldı ve oradaki insanları vuruyor." dedi.

"UKRAYNA VE RUS HALKINI AYIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ayrıca Putin yapılanların Ukrayna ve Rus halkını ayırmak için gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

"RUSYA NE YAPACAĞINI BİLİR"

Rusya'nın ünlü televizyonlarından biri olan Rossiya1 televizyonunda çalışan bir gazeteci Putin'e, nükleer savaş yaşanıp yaşanmayacağını sordu. Gazeteci, "Çocukluğumuzda nükleer savaştan çok korkardık. Bu durum ilerde de yaşanabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Rusya Devlet Başkanı ise "Şimdi korkmuyor musunuz? Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor. Nükleer savaş tehlikesi önemsizmiş gibi gösteriliyor. Bu şu anda imkansız olan ya da kritik önemde olmayan bir şey gibi görülebilir. Fakat eğer böyle bir şey olursa bu medeniyetin hatta gezegenimizin sonunu getirebilir. (ABD) INF Anlaşması'ndan (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) çekilmeye hazırlanıyor. Bir sonraki aşamada ne olacağını kestirmek zor. Üstün güç olmak için çaba harcamıyoruz; olması için çaba harcadığımız şey, dengenin korunması. Fakat güvende olduğumuzu temin edebilirim. Rusya bu gibi savaşlara karşı nasıl davranacağını ve nasıl korunması gerektiğini biliyor." dedi.

"RUSYA EKONOMİSİNİ DÜNYADA İLK 5'E TAŞIMAK İSTİYORUM"

Ria Novosti gazetecilerinden biri, Rusya'ya uygulanan yaptırımları sordu. Putin, "Bu tarz yaptırımları 19'uncu, 20'inci yıllarda hatta daha da öncesinde de sık sık yaşadık. Bunun nedenini ben size söyliyim yaşanan rekabetten bu şekilde oluyor. Biz rezervlerimizle tehlike oluşturuyoruz onlar için. Yaptırımlar olduğu zamanda bile ekonomimizde fazla bir değişim yaşanmadı. Rusya'yı dünyanın en güçlü ekonomileri arasında ilk beşe taşımak istiyorum." dedi.