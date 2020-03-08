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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi

Moskova'daki zirve öncesinde havayı yumuşatmak isteyen Rus lider, vazgeçemediği kahvaltı menüsünden bahsetti.

Haber Merkezi | 08.03.2020 - 11:23..
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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kremlin Sarayı'nda ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağır konuları ele almadan önce havanın yumuşaması için farklı konulara girdi.

YABANMERSİNİ, YULAF, SÜT

Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vazgeçemediği kahvaltı menüsünden bahsetti. Her sabah yulaf ve süt yediğini anlatan Putin, yabanmersininden de sabahları vazgeçemediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu menüyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tavsiye etti.

HER SABAH BİR KAŞIK DUT PEKMEZİ

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada her sabah Erzurum'dan gelen dut pekmezinden yediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan." ifadelerini kullanmıştı.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi

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