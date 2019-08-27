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Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Rusya'da fuar ziyareti gerçekleştiren Erdoğan ile Putin'in dondurma yemesi ve samimi sohbeti dikkat çekti.

AA | 27.08.2019 - 16:40..
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Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, programın ardından fuarı birlikte gezdi.

Putin, Erdoğan'a dondurma ikram etti VİDEO

NEŞELİ ANLAR

Gezinti sırasında Putin ile Erdoğan dondurma yedi.

Putin, Erdoğan'a dondurma tericihini sordu.

Erdoğan, dondurmasının vanilyalı olmasını istedi.

Bu sırada çikolatalı dondurma seçeneği de hatırlatıldı.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan, "Benim parayı da veriyorsun değil mi?” diye espri yapması alanda gülüşmelere neden oldu.

Putin, dondurmaların ücretini ödedikten sonra iki lider dondurma yiyerek sohbetine devam etti.

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

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