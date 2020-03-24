Putin'den korona hastalarına ziyaret

Dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan koranavirüs, Rusya'ya da sıçradı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu açıkayan Rusya, durumun diğer ülkelerdeki kadar kötü olmadığını bildirdi.

PUTİN'DEN KORONA HASTALARINA ZİYARET

Rusya Lideri Vladimir Putin'in, baştan ayağa sarı renkli özel koruma elbisesi giymiş ve maske takmış fotoğrafının, Rus medyası tarafından servis edilmesi şaşırtmıştı.

Daha sonra yapılan açıklamada, Putin'in koronavirüs tedavisi gören hastaları ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Putin’in koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri İZLE



